Харків і частину області внесли в червону карантинну зону. Список

Кирило Лютий Суспільство 18:28, 15.10.2020 Оновлено: 18:28, 15.10.2020

Харків і частину області внесли в червону карантинну зону у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації з коронавірусом.

Про це ввечері в четвер, 15 жовтня, повідомив глава Харківської ОДА Олексій Кучер на сторінці в Facebook, підкресливши, що "все серйозно".

У червону зону потрапили:

  • Харків

  • Люботин

  • Богодухівський район

  • Лозівський район

  • Первомайський район

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