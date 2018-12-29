Опрос "Портреты регионов", проведенный социологической группой "Рейтинг", каждое украинское СМИ цитирует по-своему

В одних изданиях обратили внимание на то, что 69% испытывают гордость за то, что они являются гражданами Украины. В других - что каждый четвертый украинец не считает Россию страной-агрессором. Партийные штабы подчеркивают, что первенство в предвыборных предпочтениях принадлежит Юлии Тимошенко - 20,8%. Кто-то радуется по этому поводу. Кто-то наоборот. Высокий антирейтинг действующего президента (50,3% респондентов не проголосовали бы за него в любом случае) трактуется, как признак того, что на следующую каденцию Петру Порошенко нечего и надеяться, - пишет Лариса Волошина для Эспресо.

Это тоже вызывает у одних радость, у других возмущение. Большинство материалов, посвященных результатам опроса, фрагментарны. Они показывают те или иные показательные моменты, но не освещают общую картину. В головах украинцев царят фундаментальные противоречия, которыми больше невозможно пренебрегать. По большейчасти портрет регионов, как и всего украинского общества, получился довольно странным. Там, где власть недоговаривает, коллективное сознание дорисовывает ужасы. Восприятие украинцами реальности является результатом отсутствия профессиональной коммуникации между властью и обществом.

74% опрошенных полагают, что страна движется в неправильном направлении. Но когда вопрос касается оценки движения регионов, количество недовольных падает. Только 62% опрошенных считают, что их область направляется в неправильную сторону. По населенному пункту - таких всего 55%. Как это понимать? Области направляются в какую-то другую сторону от страны? В обратном направлении от общегосударственного курса на НАТО, ЕС и национальное возрождение? Тогда что это за направление? И почему оно нравится гражданам больше государственного? Скорее всего, на этот вопрос респонденты отвечали штампами, не сильно задумываясь над содержанием.

Деятельность центральной власти в Украине вообще оценивается гражданами хуже, чем работа местных органов власти. И это странно. Ведь с местными проблемами люди сталкиваются каждый день. Работой премьер-министра Владимира Гройсмана довольны всего 14% опрошенных.

Деятельностью президента Петра Порошенко - 12%, а работой Верховной Рады - только 6%. При этом работой ОГА довольны 23% респондентов, а действия местных голов одобряют аж 43%. Показательно, что государственную работу до сих пор оценивают по качеству жизни в каждом конкретном городе. Хотя власть, деньги и полномочия давно уже переданы на местный уровень.

Опрос показывает, что украинцы чаще видят рост уровня коррупции в целом по Украине - 42%, чем в области - 32%, или в собственном городе - 28%. Такое впечатление, что все эти осведомленные о высокопоставленный коррупции люди собственноручно заносили взятки президенту, премьер-министру, или народным депутатам. Но это не так. В реальности коррупция как раз заметнее на местном уровне. Там каждый знает, кому принадлежит то или иное имение, кто обогащается за счет местного бюджета, кому и сколько нужно дать на лапу, чтобы решить вопрос о выделении земли или ведении небольшого бизнеса.

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"Благодарности" за предоставление лекарственных или образовательных услуг из карманов граждан также передаются в руки вполне знакомым работникам этих отраслей на местах. Но олицетворением отсутствия медицины в стране, "доктором Смерть", почему-то стала Ульяна Супрун - единственная, кого даже ее противники не могут обвинить во взыскании коррупционного оброка с каждой больницы, с каждой проданной в стране таблетки. Украинцы, которые не видят коррупции на местном уровне, прекрасно знают, как живет главный врач местной больницы, голова, или местный барон.

На уровне города ни для кого не секрет кто кому кум, сват и брат. Приведенные в опросе данные свидетельствуют о низком уровне общественного самосознания большинства украинский. Будь это не так, взяточничество на местах воспринималось бы так же болезненно, как и коррупция наверху. Так и обращений в правоохранительные органы о требовании взятки было бы в разы больше. Ведь там, где местный чиновник облагает незаконными поборами сотни и тысячи рядовых граждан, шанс получить заявление в прокуратуру должен быть большим, чем там, где все решается между несколькими олигархами и кучкой чиновников.

Искаженная иллюзорная реальность, в которую банально верят украинцы, стала для них весомее собственного опыта при принятии ответственного электорального решения. С войной еще сложнее. 63% украинцев считают Россию страной-агрессором по отношению к Украине. Я уже не спрашиваю, в каком ором летаргическом сне находились остальные 37%. Но за вступление Украины в НАТО высказываются только 44% опрошенных. А остальные что? Ждут более убедительных доказательств, чем тысячи погибших, искалеченных, замученных?

При этом антирейтинг Юрия Бойко - кандидата в президенты, который не скрывает пророссийских взглядов, несопоставим с антирейтингом действующего президента. Бойко является лидером электоральных антипатий, то есть тем, за кого избиратель не проголосовал бы ни в коем случае только во Львовской области. То, что большинство украинцев чувствуют патриотизм в отрыве от политических заявлений кандидатов на пост верховного главнокомандующего, дает шанс для реваншистов и популистов. В таких условиях говорить об электоральных предпочтениях избирателей нет никакого смысла. Речь давно не идет о сознательном выборе, идеологических основах, принципах, или даже о последовательности.

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Манипуляторы пытаются превратить грядущий акт демократии в русскую рулетку, где вместо пуль будут избирательные урны. Но есть и положительные моменты. Большинство украинцев, тех, которые патологически недовольны всем, считают себя однозначно или скорее счастливыми людьми. Таких у нас аж 70%. С чего бы это? Особенно, если учесть все тот трэш из зрады и зубожиння, который нагородили респонденты, отвечая на другие вопросы исследователей.

Украина находится в сложном историческом процессе начиная с 2014 года. До обострений на Майдане, ни один из представителей украинских политических элит не мог себе позволить отдать приказ о стрельбе по гражданским акциям протеста. Было всякое. Активистов били, арестовывали. В стране были политзаключенные. Но стрелять в украинцев решались только советские руководители, которые были прислужниками оккупационной имперской власти. Поэтому расстрел Майдана был четким признаком возвращения Украины под московскую оккупацию.

Надо сказать, что произошло это тоже не случайно. Много лет украинцы закрывали глаза на преступления кучмовского режима, отсутствие декоммунизации в стране, постепенный захват украинского информационного и культурного пространства российским продуктом. Можно сказать, что Майдан был расплатой за сон украинского разума. Но он стал и точкой, в которой угроза превращения Украины в Окраину оказалась понятной широким массам.

Дальнейшие события - оккупация Крыма, война на Востоке страны - должны укрепить движение украинской нации к возрождению. Вместо этого мы видим, как в украинском информационном пространстве обесцениваются такие важные нациообразующие явления, как: обретение Томоса; языковые квоты; ренессанс украинской музыки и фильмов; декоммунизация. На первый план выходят верования украинев в ухудшение. На решение масс влияет искусственно созданная картина настоящего.

Опрос "Рейтинга" свидетельствует о том, что наибольшей угрозой украинскому будущем являются те украинские граждане, которые потребляют искаженную реальность, ретранслируют ее и не считают нужным сопоставить общеизвестные утверждения с собственным опытом. Проверить их на здравый смысл. Хаос в головах вот-вот будет определять судьбу страны.