У світі летальність до 30%: вчена розповіла про український хантавірус

Хантавірус, який так налякав людей через смерть чоловіка в Китаї, насправді відомий науці. Як говорять учені, вірус ділиться на дві групи: в одному випадку він може вражати нирки, в іншому – легені. Одні різновиди хантавірусу людина переносить легко, а ось інші можуть викликати смерть.

Професорка, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету Наталія Виноград розповіла OBOZREVATEL, що в Україні поширені відносно легкі види цього вірусу.

"Хантавірус зовсім не схожий на коронавірус. Він схожий на грип. Коли людина заражається, у неї може піднятися температура, у тілі з'являється ломота. Але ні кашлю, ні нежиті немає. Якщо є діагностика, то таких хворих виявляють. Якщо ні, то в такому випадку людина похворіє і не знатиме, від чого", – пояснила Виноград.

Інкубаційний період у вірусу может тривати від 1 до 4 тижнів. Найголовніше – хантавірус від людини до людини не передається, і не може викликати епідемію.

Хантавірус це вогнищева інфекція, яку викликають гризуни. "Вірус вони виділяють разом із сечею. Коли вона висохне разом із пилом, людина може її вдихнути. Або піде в ліс, поп'є води з потічка, поїсть ягід. Або в будинку багато диких мишей, тоді людина може отримати проблему", – пояснила Виноград.

Причому, як зазначає професор, кожен вид гризунів має свій вид хантавірусу. Це досить рідкісне явище в природі. Тому більш агресивні штами вірусу (такі як сеул, хантай) розносять тільки ті миші, які живуть на Балканах, в Фінляндії, на Далекому Сході, Китаї, Латинській і Центральній Америці.

Наприклад, у Латинській Америці летальність від цього вірусу досягає 30%. В Україні більше поширений більш легкий штам, такий як Добрава. У нас смертельних випадків від цього вірусу не виявлено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії хантавірус помітили ще на початку березня.

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