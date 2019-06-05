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/Суспільство

"Хамка!" Прес-секретар Зеленського втрапила у скандал через мову

1.8тЧитати матеріал російською

Прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель вступила в суперечку в мережі з журналістами "5 каналу".

Так, перебуваючи разом із главою держави в Брюсселі, Мендель публікувала його заяви на офіційних сторінках у соцмережах. При цьому, у Facebook публікації в основному були викладені українською, а в Twitter – англійською мовою.

Під заявою Зеленського про ПриватБанк журналісти попросили Мендель перекласти текст українською. "Щоб не виникало "мєня нє так понялі, журналісти нєправільно пєрєвєлі", – написали в Twitter.

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Мендель і Зеленський

Мендель і Зеленський

Деловая столица

Мендель в свою чергу їдко відповіла: "Можу почати суржиком, спеціально для "5 каналу".

"Хамка!" Прес-секретар Зеленського втрапила у скандал через мову

Скріншот

На продовження суперечки на сторінці ЗМІ відреагували на слова Мендель. "Ну що ж. Ще раз вітаємо новопризначену прес-секретарку, ш̶а̶н̶о̶в̶н̶і̶ ̶ч̶у̶в̶а̶к̶і̶ ̶т̶а̶ ̶ч̶у̶в̶і̶х̶і̶ високодостойні пані та панове. Сподіваємося, на "Інтері" Вас навчили не тільки суржику, але і правильно любити батьківщину. Спасибі за Вашу роботу", – написали журналісти.

Думки українців, які спостерігали за сваркою, розділилися. Одні написали, що Мендель дійсно повинна дублювати все написане українською, і навіть назвали її "хамкою".

Інші ж накинулися зі звинуваченнями на журналістів. "Ви що не в змозі перекласти?", "Google перекладач на допомогу", – написали в коментарях.

"Хамка!" Прес-секретар Зеленського втрапила у скандал через мову
"Хамка!" Прес-секретар Зеленського втрапила у скандал через мову
"Хамка!" Прес-секретар Зеленського втрапила у скандал через мову
"Хамка!" Прес-секретар Зеленського втрапила у скандал через мову
"Хамка!" Прес-секретар Зеленського втрапила у скандал через мову
"Хамка!" Прес-секретар Зеленського втрапила у скандал через мову

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленського розкритикували за російськомовний виступ на iForum.

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Особи
Юлія МендельВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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