"Халявні тварини!" Жителі Криму ополчилися проти туристів

Жителі окупованого Росією Криму скаржаться на жадібність туристів, які до них приїжджають. Своє обурення вони публікують у соцмережах і благають відпочивальників охочіше платити їм гроші.

Так, в одній із соцмереж у групі "Євпаторія підслухано і підглянуто" кримчанка написала пост, у якому назвала приїжджих варварами. Добірку коментарів до нього опублікували в Twitter "Кримський Бандерівець".

"Останнім часом тільки й чую: "Ось у нас дешевше. А чому так дорого? Ні, це занадто". Економити на своїй дитині - ось, що занадто", - написала жінка.

Далі вона розповіла, що заробляє плетінням кіс, а туристи все ніяк не хочуть розлучатися зі своїми грошима заради такого.

"У мене одна коса коштує 30 рублів. Говорити, що це дорого?! Я б ні за що не стала так ганьбитися і нити. Передусім, в очах своєї дитини. Коли дитина просить, а мати каже, що дорого. Так ви на пиво більше витрачаєте, а потім пишете, що нас ненавидите. То ви самі так себе і поводите", - висловилася кримчанка.

Її активно підтримали й інші місцеві жителі.

"Дорого їм. Мені теж ниття це набридло, у нас зарплати по 15 тисяч (близько 6000 гривень. - Ред.) , і з цими цінами на зарплати ці живемо цілий рік. Море поруч, а купався тільки тричі, і то ввечері", - написав Дмитро Мінін.

"Вони халявні тварини, забийте", - образив туристів один із коментаторів.

Twitter "Кримський Бандерівець"

"В*ники Євпаторії дивуються, що варвари, які захопили Крим, поводяться, як варвари-злидні. А пам'ятаєте, як в*та чекала "бахатих" росіян? Досі з 2014 чекають", - підсумував "Кримський Бандерівець".

Крим. Ватники Євпаторії дивуються, що захопили Крим варвари ведуть себе, як варвари-ніщеброди. А пам'ятаєте, як вата чекала Бахаті росіян? До сих пір з 2014 чекають. pic.twitter.com/h5oIbtk7gi - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 15 серпня 2018 р

Як писав OBOZREVATEL, російських окупантів висміяли через брехню про наплив туристів. Один із нелегітимних чиновників Криму заявив, що в багатьох містах готелі заброньовані аж до грудня, хоча насправді пляжі залишаються порожніми.