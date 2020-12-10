Хакери вкрали дані про вакцину від коронавірусу Pfizer і BioNTech

Карина Бондаренко Суспільство 09:52, 10.12.2020

Під час кібератаки на сервери Європейського агентства лікарських засобів (EMA) 9. грудня хакери отримали доступ до технічної інформації про розроблену компаніями BioNTech і Pfizer вакцину від коронавірусу

У той же час американський концерн Pfizer заявив, що поки немає даних про те, що стався злам його системи, як і його німецького партнера – компанії BioNTech, пише DW.

Повідомляється, що витоку даних зафіксовано не було. На даний момент EMA проводить оцінку безпеки та ефективності вакцини для її допуску в країнах Європейського Союзу.

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