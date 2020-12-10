Хакери вкрали дані про вакцину від коронавірусу Pfizer і BioNTech

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
2,2 т.
Вакцина проти коронавірусу

Під час кібератаки на сервери Європейського агентства лікарських засобів (EMA) 9. грудня хакери отримали доступ до технічної інформації про розроблену компаніями BioNTech і Pfizer вакцину від коронавірусу

У той же час американський концерн Pfizer заявив, що поки немає даних про те, що стався злам його системи, як і його німецького партнера – компанії BioNTech, пише DW.

Повідомляється, що витоку даних зафіксовано не було. На даний момент EMA проводить оцінку безпеки та ефективності вакцини для її допуску в країнах Європейського Союзу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

КоронавірусВакцина від коронавірусу