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''Кров буде згущуватися!'' Астролог розповіла, чого чекати від сонячного затемнення у січні

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Українцям потрібно провести 6 січня на робочому місці. Адже сонячне затемнення в цей день може вплинути на їхню кар'єру.

Про це ObozTV розповіла астролог Рената Раімова. Вона пояснила, що найближче до цього затемнення буде Сатурн, який істотно впливає на діловий статус людини.

"Це може бути розширення бізнесу, підвищення кваліфікації і т.д. Тому дуже важливо розуміти, що це затемнення є ключовим і те, що ми будемо робити в цей день, то й буде нас супроводжувати весь наступний рік", – уточнила Раімова.

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Вона також додала, що 6 січня відкривається новий цикл затемнень. У 2019 році він пройде під знаком Козерога.

''Кров буде згущуватися!'' Астролог розповіла, чого чекати від сонячного затемнення у січні

"Тому найголовніше – не забути про те, що потрібно потурбуватися про своє здоров'я. Тому що кров буде згущуватися. Головне в цей день – не пити", – порадила астролог.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVСонячне затемненняАстрологічний прогноз
Особа
Рената Раєвська
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передбачення
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