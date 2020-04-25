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25 квітня • оновлено в 19:01
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Гуртожиток Запоріжжя раптово накрив спалах коронавірусу

2.6т
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В одному з гуртожитків в Олександрівському районі Запоріжжя стався спалах коронавірусу – вже в 11 жителів підтвердили COVID-19.

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Про це в суботу, 25 квітня, повідомила пресслужба Запорізької міської ради.

У гуртожитку Запоріжжя зафіксували спалах COVID-19

У гуртожитку Запоріжжя зафіксували спалах COVID-19

dagpravda.ru

Мер Запоріжжя Володимир Буряк дав завдання екстрено зібрати міську комісію з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації з приводу виявлення вогнища зараження людей коронавірусом.

Уточнюється, що в гуртожитку проводяться відповідні протиепідемічні заходи. Він закритий, у будівлі буде проведена санітарна обробка, а всім жителям зроблять тести на COVID-19.

Нагадаємо, 23 квітня Запоріжжя встановило антирекорд: за добу коронавірус виявили у 16 осіб. Ще 5 нових випадків зафіксували протягом 24 квітня. Всього в місті 97 підтверджених хворих (в області – 171, +8 за останню добу).

Нове Вишневе: гуртожиток Запоріжжя раптово накрив спалах коронавірусу

РНБО

Нове Вишневе: гуртожиток Запоріжжя раптово накрив спалах коронавірусу

РНБО

Як писав OBOZREVATEL, раніше спалах COVID-19 стався в місті Вишневе Київської області. Переважна більшість хворих живуть в одному гуртожитку – вже підтверджено мінімум 78 випадків, серед них 16 дітей. Найменшому – всього 6 місяців.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Запоріжжя
Теги
інфекція хвороба вірус
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