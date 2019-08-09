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"Гуляти так гуляти!" План Зеленського з "Лас-Вегасом" викликав ажіотаж серед українців

1.1т Читати матеріал російською

Українці підтримали ініціативу президента Володимира Зеленського про легалізацію азартного бізнесу в країні.

Про це свідчать результати відповідного опитування на сайті OBOZREVATEL, участь в якому взяли понад 13,7 тис. осіб.

"Зеленський легалізує азартні ігри: ви підтримуєте "Лас-Вегас" в Україні?" – на таке питання пропонувалося дати відповідь.

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"Гуляти так гуляти!" План Зеленського з "Лас-Вегасом" викликав ажіотаж серед українців

Колаж

Найбільше респондентів (40%) обрали варіант: "Так, це піде на користь економіці".

23% опитаних виступили проти легалізації: "Ні! Нічого доброго в цьому не бачу".

Також 23% відповіли: "У президента зараз є важливіші справи!"

14% читачів обрали варіант: "Може, він ще проституцію легалізує? Гуляти так гуляти".

"Гуляти так гуляти!" План Зеленського з "Лас-Вегасом" викликав ажіотаж серед українців

Нагадаємо, за підсумками спільної прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом в Анкарі Зеленський заявив, що легалізація казино в п'ятизіркових готелях допоможе розвивати туристичні курорти країни.

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Зеленський також заявив про плани провести в Україні земельну реформу, що дозволить відкрити ринок землі в 2020 році.

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Читайте всі новини по темі "опитування Обозревателя" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
опитування Обозревателя
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
опрос
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