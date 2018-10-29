Гучний скандал із плагіатом в українському Vogue: головний редактор зробила заяву

Викрита у плагіаті головний редактор українського Vogue Ольга Сушко зізналася, що під її ім'ям тексти пишуть інші люди. Скандальний текст, скопійований із російського глянцю дванадцятирічної давнини, за її словами, писав "позаштатний автор".

Про це Сушко повідомила на своїй сторінці у Facebook. Вона зазначила, що вимушено залучає фрілансерів, тому що не встигає виконувати всю роботу.

"Ті, хто знають мене і як я працюю, розуміють, що пишу матеріалів я досить багато. Слово редактора через величезну кількість поточної роботи і тому, що елементарно можу "зависнути" над ним на декілька днів через велику відповідальність і стрес, я іноді доручала писати позаштатному автору, з яким обговорювала контекст і вважала автора надійним, оскільки знаю його багато років й повністю довіряла", — пояснила редактор глянцю.

Зазначимо, що вона не назвала ім'я свого "позаштатного автора" і не повідомила про те, чи буде продовжуватися їхня співпраця.

"Ось так сталося. Це моя помилка. Від помилок ніхто не застрахований. Усі ми робимо помилки, про які потім жалкуємо. Це життєвий урок. І ще можливість подумати й стати мудрішими. А в моєму випадку ще й зрозуміти, що слово редактора — не чергова сторінка, а спосіб прямої і особистої розмови із читачем", — продовжила виправдовуватися Ольга Сушко.

Нагадаємо, що 28 жовтня один із каналів у Telegram оприлюднив фото колонки редактора Vogue за червень 2018 і російського Harper's Bazaar за 2006 рік. Тексти були майже ідентичними.

Harper's Bazzar Telegram "Київ Фешн Лавез"

Vogue Telegram "Київ Фешн Лавез"

Як писав OBOZREVATEL, у дисертації дружини українського віце-прем'єра виявили плагіат. 6% її тексту займають частини наукових робіт інших авторів.