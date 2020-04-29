Где-то в конце ноября я делал пост по поводу дальнейшей выдачи российских паспортов и конкретно указал, что в 2020-м году ожидается "бесплатная" раздача этих документиков…

За что в ответ выслушал уйму нелепых комментариев, что всё это бред и такого не будет, ведь уже больше 200 тыс. человек ОПЛАТИЛИ эти самые паспорта и делать их выдачу бесплатной, было бы не честно по отношению к ним.

Я в принципе согласен, это весьма бессовестно делать сейчас раздачу паспортов бесплатной, когда их было выдано за деньги уже больше 200 тыс., но у кремлёвских управленцев и "правительства республик" другое мнение…

Совсем недавно, Государственная Дума России разрешила жителям оккупированных территорий Донбасса получать российские паспорта бесплатно. Соответствующий закон был принят на заседании парламента РФ.

Авторами законопроекта выступили 17 депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Согласно закона, люди, которые постоянно проживают на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР", освобождаются от госпошлины в 3,5 тысячи рублей в случае оформления ими, в упрощенном порядке, российского паспорта.

Интересно, как к этому отнесутся люди, которые уже оплатили госпошлину, но ещё не получили паспорт… вернут ли им деньги? Не говоря уже про тех, кто всё же выстояв километровые очереди и потратив кучу денег и времени получили паспорт РФ…

Ещё мне хотелось бы поговорить по поводу русо-вбросов…

А то я только и слышу про работу украинских спецслужб, а вот про российские спецслужбы, почему-то все молчат…

На днях, в Кировоградской области разоблачили жителя Кропивницкого, который через запрещенную в Украине российскую социальную сеть "Одноклассники", распространял агитационные материалы с призывами к содействию с террористическими организациями "Л-ДНР" и вступления в их ряды, материалы, призывающие к насильственному изменению или свержению конституционного строя или захвата государственной власти, а также распространял фейковую информацию о карантинных мероприятиях в Украине.

Скриншоты русо-вбросов:

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Сейчас, СБУ устанавливает контакты фигуранта дела со спецслужбами России, обстоятельства, распределение ролей и уровень осведомленности всех участников сети с реальной целью этих информационных атак России против Украины.

Мало того, что русо-вбросов и так хватает с головой, так они ещё и вербуют людей на территории другого государства, дабы распространять неправду ещё и изнутри…

Грязно воюете, граждане Кремлёвцы…

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