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14 листопада • оновлено в 11:04
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Насувається буря: синоптики попередили про погіршання погоди в Україні

1.8т
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У четвер, 14 листопада, синоптики оголосили в Україні штормове попередження.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

Рятувальники зазначили, що протягом доби пориви вітру становитимуть 15-20 м/с (І рівень небезпеки). Водночас на високогір'ї Карпат вітер посилиться до 40 м/с (II рівень небезпеки).

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Погода, як навесні: прогноз на 14 листопада від ObozTV

У столиці та області 14 листопада пориви вітру становитимуть 15-20 м/с (І рівень небезпеки).

Погіршання погоди

Погіршання погоди

Як повідомляв OBOZREVATEL, метеорологи попередили, що 14 листопада в Україні знизиться температура повітря. Найхолодніше буде на сході країни, до +8. Дощі сьогодні очікуються лише на заході країни, на решті території буде сонячно.

Раніше в ДСНС повідомили, що на території України погіршиться погода, оголошено штормове попередження.

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
ГосЧС Укргідрометцентр погода
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