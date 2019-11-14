Насувається буря: синоптики попередили про погіршання погоди в Україні

У четвер, 14 листопада, синоптики оголосили в Україні штормове попередження.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

Рятувальники зазначили, що протягом доби пориви вітру становитимуть 15-20 м/с (І рівень небезпеки). Водночас на високогір'ї Карпат вітер посилиться до 40 м/с (II рівень небезпеки).

У столиці та області 14 листопада пориви вітру становитимуть 15-20 м/с (І рівень небезпеки).

Погіршання погоди

Як повідомляв OBOZREVATEL, метеорологи попередили, що 14 листопада в Україні знизиться температура повітря. Найхолодніше буде на сході країни, до +8. Дощі сьогодні очікуються лише на заході країни, на решті території буде сонячно.

Раніше в ДСНС повідомили, що на території України погіршиться погода, оголошено штормове попередження.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!