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26 травня • оновлено в 22:08
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Сергій Притула
Сергій Притула
Український комік і телеведучий Всі статті автора

Країна, де українців люблять чи не найбільше! З Днем Незалежності, Грузіє!

1.1т

Шановні наші грузинські браття та сестри!

Дозвольте щиро привітати вас із Днем Незалежності Грузії!

Наші країни мають багато спільних знаменників, а народи купаються у взаємній любові!

Українці добре пам‘ятають, що Михайло Грушевський закінчував саме Тифліську гімназію, а перший пам‘ятник Лесі Українці з‘явився не де небудь, а саме в Сурамі!

Неодноразово буваючи у Грузії я помітив, що і грузини теж не забувають, хто, спільно з ними проливав кров у боях за Абхазію, чиї гелікоптери рятували біженців і чий президент, спільно з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії, був на центральній площі Тбілісі 12 серпня 2008 року, щоб уберегти вашу столицю від російських бомб!

Ми щиро дякуємо вам за підтримку України у боротьбі з нашим спільним ворогом – росією!

Як дипломатією у ПАРЄ чи ООН, так і зі зброєю в руках грузинських добровольців на Донбасі!

Ми цінуємо це! І жодні вибрики наших чи ваших політиків не зруйнують тої міцної україно-грузинської дружби, яка скроплена кров‘ю наших Героїв!

Об‘їздивши Грузію від Батумі і Кобулетті до Мцхета і Сурамі, від Тбілісі і Телаві до Гудаурі, я можу впевнено сказати одне!

Якщо і є десь у світі країна, де українців люблять більше, ніж в Україні, то це ГРУЗІЯ!!!

საქართველოს გაუმარჯოს!

До нових зустрічей!!!

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Автор
Сергій Притула Сергій Притула
Тема
Війна в Грузії
Місце
Грузія
Джерело
Джерело: Facebook Сергія Притули
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