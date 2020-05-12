На фото оккупированный рф город Донецк. Это тот же город, который принимал Евро-2012 и был весь в сине-желтых цветах. Это город-миллионник. Это тот город, в котором построена Донбасс Арена, стадион-жемчужина.

Этот город русские и коллаборанты превращают в задрыпинск, в провинцию рф. От прежнего лоска города остался разве что стадион, все остальное или разворовано, или режется на металл, или скоро будет вывезено на россию.

Кстати, всего за несколько сотен метров от стадиона расположена военная база макак дыныры, где расположено тяжелое вооружение, в том числе грады и танки. Согласитесь, есть что "праздновать" ватанам, у Хунты такого нет

Эти фото я сделал 9 мая. Обратите на огромное количество счастливых людей на улицах и доллары на асфальте. Ой, не так написал - фото сделал агент сбУ, который специально бегал по Донецку и снимал так, чтобы не видно было людей. Так где же люди, особенно те, кто делали картинку для рос сми, фанаты недореспублики?

А эти лицемеры сидят по домам. Часть уехала к Хунте, когда увидела во что превратился регион, часть уехала на россию. Обычные же цивильные ватаны, которые в 2014-м году рвали горло на камеры рос тв, работают тупо за еду по состоянию на сейчас и считают зарплату таджика в москве пределом мечтаний. А на то,какое сегодня число, 9 мая или 11 мая, день дрындыды то есть, им начхать. Причина - праздник закончится, а задачу выжить никто не отменял, нужно экономить деньги, чтоб дожить до следущей зарплаты.

Да, несомненно, оккупанты замутят какой-то дебильный флешмоб и покажут радостные лица дынырийцев, мол Хунта, завидуй. Только это все ширма, пропагандистская обертка и не более того. Реалии - на фото[бред про увеличение количества надоев дынырийских коров не предлагать].

Эпилог. РФ производит только говно и войну, это я вам как житель оккупированного рф Донецка говорю. Конец.