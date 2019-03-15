"Групи ненависті!" У США різко розкритикували С14 і Нацкорпус

Бюро з питань демократії, прав людини і праці Державного департаменту США назвало націоналістичні організації України С14 і Нацкорпус "групами ненависті".

Про це йдеться в звіті про дотримання прав людини в Україні за 2018 рік, оприлюдненому 13 березня.

"Члени націоналістичних груп ненависті, такі як C14 і Національний корпус, здійснювали самовільні затримання людей із очевидної згоди правоохоронних органів, здійснювали напади на журналістів, представників нацменшин (ромів) та ЛГБТ-спільноти", — йдеться в документі.

С14 24 канал

У приклад наводять численні випадки нападів на табори ромів (зокрема, в Києві, на околиці Львова, в Тернополі, Берегово, Ужгороді), незаконне затримання членами С14 нібито бойовика "ЛНР" у Київській області та передавання його СБУ.

"8 червня Міністерство молоді та спорту оголосило, що нагородить C14, націоналістичну групу ненависті, 440 тисячами гривень за проведення молодіжного літнього табору", — йдеться в звіті.

Там також наголошується, що C14 та інші групи укладали офіційні угоди з муніципальними органами влади в Києві й інших містах, щоб сформувати патрульні підрозділи "муніципальної охорони" для забезпечення громадської безпеки.

"Нездатність поліції та прокуратури запобігти таким актам насильства, належно класифікувати їх як злочини на ґрунті ненависті та ефективно розслідувати їх, створили середовище безкарності й відсутності справедливості для жертв", — зазначено в документі.

Раніше деякі ЗМІ написали, що Держдеп також назвав групою ненависті "Азов". На що прес-секретар громадянського корпусу "Азов" Олександр Алфьоров у коментарі InfoResist сказав, що подібна риторика звернена тільки виходячи на російського читача з оновленнями історій про батальйон, який, як полк, стоїть на фронті.

"Ті звинувачення, ті негативні оцінки, які були дані в департаменті, вони базуються винятково на узагальнених звітах різних грантових організацій в Україні, які в принципі розраховують на негативне висвітлення позиції в цілому політичного правого спектру для отримання тих же грантів", — вважає він.

Прес-секретар також звернув увагу на те, що інша сторона звіту демонструє стурбованість американців із приводу величезної кількості замовних вбивств в Україні, серед яких вбивство політичного і громадського діяча Катерини Гандзюк. Крім того, стурбованість викликає схвильованість законом з боку української влади, українських суддів і представників правоохоронних органів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одна з найактивніших націоналістичних організацій України С14 перебуває під "ковпаком" Служби безпеки.

У розпорядженні OBOZREVATEL виявилися резонансні дані, які свідчать про пряме підпорядкування радикалів спецслужбі.

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