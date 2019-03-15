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"Групи ненависті!" У США різко розкритикували С14 і Нацкорпус

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Бюро з питань демократії, прав людини і праці Державного департаменту США назвало націоналістичні організації України С14 і Нацкорпус "групами ненависті".

Про це йдеться в звіті про дотримання прав людини в Україні за 2018 рік, оприлюдненому 13 березня.

"Члени націоналістичних груп ненависті, такі як C14 і Національний корпус, здійснювали самовільні затримання людей із очевидної згоди правоохоронних органів, здійснювали напади на журналістів, представників нацменшин (ромів) та ЛГБТ-спільноти", — йдеться в документі.

С14

С14

24 канал

У приклад наводять численні випадки нападів на табори ромів (зокрема, в Києві, на околиці Львова, в Тернополі, Берегово, Ужгороді), незаконне затримання членами С14 нібито бойовика "ЛНР" у Київській області та передавання його СБУ.

"8 червня Міністерство молоді та спорту оголосило, що нагородить C14, націоналістичну групу ненависті, 440 тисячами гривень за проведення молодіжного літнього табору", — йдеться в звіті.

Там також наголошується, що C14 та інші групи укладали офіційні угоди з муніципальними органами влади в Києві й інших містах, щоб сформувати патрульні підрозділи "муніципальної охорони" для забезпечення громадської безпеки.

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"Нездатність поліції та прокуратури запобігти таким актам насильства, належно класифікувати їх як злочини на ґрунті ненависті та ефективно розслідувати їх, створили середовище безкарності й відсутності справедливості для жертв", — зазначено в документі.

Раніше деякі ЗМІ написали, що Держдеп також назвав групою ненависті "Азов". На що прес-секретар громадянського корпусу "Азов" Олександр Алфьоров у коментарі InfoResist сказав, що подібна риторика звернена тільки виходячи на російського читача з оновленнями історій про батальйон, який, як полк, стоїть на фронті.

"Ті звинувачення, ті негативні оцінки, які були дані в департаменті, вони базуються винятково на узагальнених звітах різних грантових організацій в Україні, які в принципі розраховують на негативне висвітлення позиції в цілому політичного правого спектру для отримання тих же грантів", — вважає він.

Прес-секретар також звернув увагу на те, що інша сторона звіту демонструє стурбованість американців із приводу величезної кількості замовних вбивств в Україні, серед яких вбивство політичного і громадського діяча Катерини Гандзюк. Крім того, стурбованість викликає схвильованість законом з боку української влади, українських суддів і представників правоохоронних органів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одна з найактивніших націоналістичних організацій України С14 перебуває під "ковпаком" Служби безпеки.

У розпорядженні OBOZREVATEL виявилися резонансні дані, які свідчать про пряме підпорядкування радикалів спецслужбі.

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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Для свiдомих ахтивистов и МАНЛАйнутого свидомого бидла начали красить столбы от бывшего города героя XYEBA до польского Львова!!
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Z Bazin Jozin
Z Bazin Jozin
а чи не пішли б янкі в священне для ЛГБТ місце? якого біса вони лізуть у справи країни, яка знаходиться за 10 тис. км від них!!!!!!???? Яку вони кинули, коли потрібна була допомога.
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
Z Bazin Jozin, саджати нацистів будуть не янки, українці змінять владу і буде катюзі по заслузі, цим гюльчатай у хусточках.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Z Bazin Jozin, Ушлепок, твой хозяин сказал тебе хрюкать, а не бекать мекать!
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
вот уже и в США заметили, что вна Украине фашизма нет.... Петю сливают?
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