"Група Венето" розпочала виробництво товарів медичного призначення, створивши нові робочі місця

"Група Венето" розпочала серійне виробництво товарів медичного призначення та запросила на роботу швей.

Про новий напрям діяльності у своєму Facebook повідомив депутат Черкаської міськради, керівник підприємства Олександр Згіблов. За його словами, серед товарів, що відтепер випускатимуться "Венето": медичні ліжка для лікарень, захисні костюми і халати для лікарів.

"Це наш вклад у захист України від тої зарази, яка прийшла на нашу землю ... Офіційне працевлаштування, медичне страхування, навчання..." – зазначив Згіблов.

"Венето" почала випуск медичних ліжок для лікарень, захисних костюмів і халатів для лікарів. Facebook Олександра Згіблова

"Венето" запросила на роботу швей Facebook Олександра Згіблова

Виробництво товарів медпризначення компанії "Венето" Facebook Олександра Згіблова

"Венето" розпочала випуск лікарняних ліжок Facebook Олександра Згіблова

"Венето" випускатиме ліжка для лікарень Facebook Олександра Згіблова

"Венето" розпочала новий напрям діяльності Facebook Олександра Згіблова

У "Венето" повідомили про початок нового напряму діяльності Facebook Олександра Згіблова

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про критичну ситуацію в лікарнях Черкащини. Вони переповнені та не приймають навіть важких пацієнтів через брак місць і персоналу.