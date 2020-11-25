"Група Венето" розпочала виробництво товарів медичного призначення, створивши нові робочі місця

Марина Погорілко
Марина Погорілко
Суспільство
2,2 т.
Компанія 'Венето' розпочала випуск медичних ліжок

"Група Венето" розпочала серійне виробництво товарів медичного призначення та запросила на роботу швей.

Про новий напрям діяльності у своєму Facebook повідомив депутат Черкаської міськради, керівник підприємства Олександр Згіблов. За його словами, серед товарів, що відтепер випускатимуться "Венето": медичні ліжка для лікарень, захисні костюми і халати для лікарів.

"Це наш вклад у захист України від тої зарази, яка прийшла на нашу землю ... Офіційне працевлаштування, медичне страхування, навчання..." – зазначив Згіблов.

"Венето" почала випуск медичних ліжок для лікарень, захисних костюмів і халатів для лікарів.
"Венето" запросила на роботу швей
Виробництво товарів медпризначення компанії "Венето"
"Венето" розпочала випуск лікарняних ліжок
"Венето" випускатиме ліжка для лікарень
"Венето" розпочала новий напрям діяльності
У "Венето" повідомили про початок нового напряму діяльності

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про критичну ситуацію в лікарнях Черкащини. Вони переповнені та не приймають навіть важких пацієнтів через брак місць і персоналу.

УкраїнаОлександр Згіблов