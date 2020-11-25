"Група Венето" розпочала виробництво товарів медичного призначення, створивши нові робочі місця

"Група Венето" розпочала серійне виробництво товарів медичного призначення та запросила на роботу швей.

Про новий напрям діяльності у своєму Facebook повідомив депутат Черкаської міськради, керівник підприємства Олександр Згіблов. За його словами, серед товарів, що відтепер випускатимуться "Венето": медичні ліжка для лікарень, захисні костюми і халати для лікарів.

"Це наш вклад у захист України від тої зарази, яка прийшла на нашу землю ... Офіційне працевлаштування, медичне страхування, навчання..." – зазначив Згіблов.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про критичну ситуацію в лікарнях Черкащини. Вони переповнені та не приймають навіть важких пацієнтів через брак місць і персоналу.