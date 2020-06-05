"Група Венето" розігрує призи у соцмережах: правила участі

Один з найбільших виробників якісних ортопедичних матраців та м’яких меблів – "Група Венето" розігрує у соціальних мережах подарунки.

Як зазначили на сторінці "Венето" у соцмережі, вікторина проводитиметься найближчими днями на офіційних сторінках Facebook та Instagram @venetoua.

За правилами вікторини, учасники мають відповісти на запитання у сторіз соцмереж. Той, хто зможе відповісти на усі запитання вірно, отримає приємне заохоплення.

"Група Венето" розігрує призи у соцмережах

Крім того, "Група Венето" презентувала свій нових продукт – крісло для відпочинку "Робін".

"Ще одна перлина до нашого намиста з чудових меблів та інших товарів для здорового сну та відпочинку. "Венето" не звикло відпочивати. Командою з 500 чоловік створюємо нові і нові дива", – зазначив виробник.