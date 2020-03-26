Компанія Венето разом зі своїми спортивними партнерами Палац Спорту Венето, БК "Київ-Баскет" запропонували надати свої приміщення у безоплатне використання під мобільну лікарню.

Листа з відповідною пропозицією ТОВ "Група Венето" надіслала Київській міській державній адміністрації (КМДА) та її очільнику Віталію Кличку, повідомляється на Facebook-сторінці компанії.

"Пропонуємо у безоплатне використання приміщення (зали)спортивного комплексу "Палац Венето", що також обладнані душовими, туалетами, окремими приміщеннями, що можуть бути використані для відпочинку медиків", – зазначили у листі.

Компанія "Венето", Палац Спорту Венето, БК "Київ-Баскет" запропонували надати свої приміщення під мобільну лікарню

Компанія "Венето", Палац Спорту Венето, БК "Київ-Баскет" запропонували надати свої приміщення під мобільну лікарню

Представники компанії зазначили, що приміщення мають вдале розташування та досить просторі.

"Розміщення комплексу біля основних транспортних сполучень (м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 11В ) дозволить організувати зручну логістику хворих, а площі залів (сукупно біля 3 000 кв метрів) – розмістити досить велику кількість пацієнтів", – наголосили у компанії.

Компанія "Венето", Палац Спорту Венето, БК "Київ-Баскет" запропонували надати свої приміщення під мобільну лікарню

Компанія "Венето", Палац Спорту Венето, БК "Київ-Баскет" запропонували надати свої приміщення під мобільну лікарню

"У цей непростий час, коли наша країна та весь світ зіткнулися з загрозою розповсюдження хвороби COVID-19, а динаміка кількості хворих зростає щодня, спортивний меценат та власник компанії "Група Венето" Михайло Бродський, весь колектив та наші спортивні партнери "Київ-Баскет" не можемо залишатися осторонь тих загроз, з якими зіткнулася Україна", – пояснили своє рішення у "Венето".

"Група Венето" направила листа з пропозицією Кличку

При цьому у компанії висловили сподівання, що спільними зусиллями вдасться мінімізувати ризики для життя і здоров'я людей, які зіткнуться з коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі швидкої допомоги в Києві під час епідемії коронавірусу на виклики їздять без захисних костюмів. Усе, що їм видають – це рукавички, антисептик і звичайні медичні маски, які насправді від COVID-19 не врятують.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram