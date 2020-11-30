Грудень в Україні буде по-справжньому зимовим: синоптик дав прогноз на місяць

Згідно з прогнозом погоди на грудень, перший календарний місяць зими в Україні буде холодним.

Як повідомив у Facebook кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич, відбудеться поступове зниження температури на більшій частині України, а особливо у східних областях (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, на сході перший календарний місяць зими вірогідніше стане по-справжньому зимовим з середньомісячною температурою нижче норми на 1-3 градуси.

"У західних областях навпаки – за рахунок переважання південних та південно-східних потоків, відбуватиметься винос тепла з Балканського півострова, тому температурний фон в цьому регіоні буде на 1-3 градуси вищим за кліматичні показники", – зазначив Кибальчич.

Кількість опадів на більшій частині України, за винятком західних та південних областей, очікується нижче норми на 10-50% за рахунок домінування антициклонічної форми циркуляці.

"Індекс Арктичного коливання очікується у грудні від'ємним, що означає послаблення західного переносу і посилення антициклонального поля над північною Євразією. Відомо, якщо тиск між Скандинавією і Шпицбергеном зростає, то індекс коливання йде в мінус. Зараз відбувається саме така ситуація. А це є індикатором холодного грудня у східній Європі", – пояснив синоптик.

Facebook Ігоря Кибальчича

Facebook Ігоря Кибальчича

Facebook Ігоря Кибальчича

Facebook Ігоря Кибальчича

Facebook Ігоря Кибальчича

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, що остання декада грудня повинна бути теплою, і лише під кінець року можуть спостерігатися незначні заморозки та сніг.