Грудень в Україні буде по-справжньому зимовим: синоптик дав прогноз на місяць

Згідно з прогнозом погоди на грудень, перший календарний місяць зими в Україні буде холодним.

Як повідомив у Facebook кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич, відбудеться поступове зниження температури на більшій частині України, а особливо у східних областях (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, на сході перший календарний місяць зими вірогідніше стане по-справжньому зимовим з середньомісячною температурою нижче норми на 1-3 градуси.

"У західних областях навпаки – за рахунок переважання південних та південно-східних потоків, відбуватиметься винос тепла з Балканського півострова, тому температурний фон в цьому регіоні буде на 1-3 градуси вищим за кліматичні показники", – зазначив Кибальчич.

Кількість опадів на більшій частині України, за винятком західних та південних областей, очікується нижче норми на 10-50% за рахунок домінування антициклонічної форми циркуляці.

"Індекс Арктичного коливання очікується у грудні від'ємним, що означає послаблення західного переносу і посилення антициклонального поля над північною Євразією. Відомо, якщо тиск між Скандинавією і Шпицбергеном зростає, то індекс коливання йде в мінус. Зараз відбувається саме така ситуація. А це є індикатором холодного грудня у східній Європі", – пояснив синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, що остання декада грудня повинна бути теплою, і лише під кінець року можуть спостерігатися незначні заморозки та сніг.