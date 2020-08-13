Грозові дощі та вітер: синоптик уточнила прогноз на четвер в Україні

У вівторок, 14 серпня, в деяких областях України очікуються грозові дощі та вітер.

Однак на значній території країни – сухо. Як повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, погода буде комфортною.

Опади пройдуть у Сумській, Полтавській і Харківській областях. Вітер переважно північний, у західних областях – південно-східний, невеликий або помірний.

В Україні пройдуть дощі Наталка Діденко в Facebook

"Температура повітря найвища очікується на півдні та заході, +24 +28 градусів, на решті території +20 +25 градусів. Місцями в північній частині +18 +20 градусів", – написала Діденко.

У Києві очікується суха погода з температурою повітря +21 +23 градуси.

Синоптик уточнила прогноз погоди в Україні Наталка Діденко в Facebook

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Україні зайшла свіжа повітряна маса північного походження, в результаті чого не спекотна погода триватиме весь тиждень.