Грозові дощі: синоптики попередили про зміну погоди в Україні
У суботу, 9 травня, в західних і східних областях України очікуються дощі, місцями з грозами.
За прогнозом синоптиків, середня температура по країні буде в межах +15+17 градусів, вночі +6+8. Вітер західний зі швидкістю 5-10 м/с, повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.
Прогнозується, що грозові дощі накриють Закарпатську, Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську, Чернівецьку області. При цьому температура вдень в регіоні буде середня температура +17+19, а в Ужгороді навіть +21 градус.
У Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій і Дніпропетровській також обіцяють дощі, але без гроз. Вдень стовпчики термометра покажуть +13+15 вдень, а вночі температура опуститься до +4+6 градусів.
На півдні, півночі та центрі України буде сонячна погода без опадів. Вдень повітря прогріється до +15+17 градусів, вночі +5+7.
У Києві 9 травня буде сонячно і без опадів. Температура вдень +15+17, вночі похолодає до +7+9 градусів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Ігор Кибальчич сказав, що травень у 2020 року не прогнозується дуже жарким, навпаки середня температура може бути навіть трохи нижче норми.
При цьому синоптик Леонід Горбань повідомив, що погода в травні на всій території України буде спекотною й сухою. Невеликі опади пройдуть на початку і наприкінці місяця.