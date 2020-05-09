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9 травня • оновлено в 06:55
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Грозові дощі: синоптики попередили про зміну погоди в Україні

2.7т
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У суботу, 9 травня, в західних і східних областях України очікуються дощі, місцями з грозами.

За прогнозом синоптиків, середня температура по країні буде в межах +15+17 градусів, вночі +6+8. Вітер західний зі швидкістю 5-10 м/с, повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

Прогноз погоди

Прогноз погоди

Прогнозується, що грозові дощі накриють Закарпатську, Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську, Чернівецьку області. При цьому температура вдень в регіоні буде середня температура +17+19, а в Ужгороді навіть +21 градус.

У Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій і Дніпропетровській також обіцяють дощі, але без гроз. Вдень стовпчики термометра покажуть +13+15 вдень, а вночі температура опуститься до +4+6 градусів.

Погода в Україні 9 травня

Погода в Україні 9 травня

Укргідрометцентр

На півдні, півночі та центрі України буде сонячна погода без опадів. Вдень повітря прогріється до +15+17 градусів, вночі +5+7.

У Києві 9 травня буде сонячно і без опадів. Температура вдень +15+17, вночі похолодає до +7+9 градусів.

Погода в Києві 9 травня

Погода в Києві 9 травня

Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Ігор Кибальчич сказав, що травень у 2020 року не прогнозується дуже жарким, навпаки середня температура може бути навіть трохи нижче норми.

При цьому синоптик Леонід Горбань повідомив, що погода в травні на всій території України буде спекотною й сухою. Невеликі опади пройдуть на початку і наприкінці місяця.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
Укргідрометцентр погода
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