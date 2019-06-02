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Грози, зливи і шквали: з'явився прогноз погоди на початок літа в Україні

1.2тЧитати матеріал російською

Перші дні червня принесуть більшості регіонів України погану погоду: грози, зливи і шквали. При цьому температура повітря буде залишатися досить теплою.

Так, 3 червня грозові дощі охоплять західну частину України (істотні опади оминуть тільки Волинську та Рівненську області), а також пройдуть у Вінницькій, Одеській областях, Кропивницькому, на півдні Київщини і навіть дійдуть до Черкащини. Про це написала синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Також увечері 3 червня локальні грозові дощі можуть поширитися на всю південну частину України і північ.

Дощі

Дощі

"АиФ-Україна"

Новини
Дощі, град і шквали: синоптики дали небезпечний прогноз погоди по Україні

"Ситуація — складна, тому навіть звичайний дощ може за хвилини перейти в сильну зливу зі шквалом", — попередила Діденко.

Що стосується температури повітря, то вона 3 червня буде без особливих змін — 25-30 градусів, на півдні та сході — до 33 градусів.

У Києві 3 червня очікується суха і дуже тепла погода, 27-29 градусів. "Прогноз вимагає уточнення, оскільки нестійка зона зі зливами буде перебувати на півдні Київської області, може і хитнути грозою в столицю", — підсумувала синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Укргідрометцентру, в червні в Україні буде спостерігатися грозова діяльність, град, шквали, сильні дощі та зливи, в окремих областях мезомасштабні смерчі. Середня місячна температура повітря може коливатися в діапазоні 16-21 градусу, в гірських районах 9-15 градусів.

У неділю, 2 червня, в Україні дощитиме, місцями очікуються грози. Спека поки також нікуди не дінеться. Зокрема, в центральних областях і на Прикарпатті місцями прогнозуються короткочасні дощі, грози; на решті території – без опадів.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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