В Україні очікуються грози і зливи. 112 канал

У п'ятницю, 17 липня, в західних областях України очікуються дощі, грози, а місцями зливи та град.

Про це в Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко, зазначивши, що також опади очікуються на півночі і сході України, а ще у Вінницькій і Черкаській областях. На решті території без істотних опадів.

"Температура повітря в п'ятницю очікується високою, +25 +29 градусів, лише в західних областях буде свіжіше, +21 +24 градуси", – розповіла вона.

У Києві 17 липня не очікується істотних опадів, максимум локальний дощ із грозою. Протягом дня температура повітря прогріється до +27 градусів.

"До уваги жителів західної частини України і туристів, які збираються туди в найближчі вихідні: 18-19 липня там висока ймовірність злив, гроз та граду!" – попередила Діденко.

Грози, зливи, град: синоптикиня уточнила погоду на п'ятницю в Україні

Як писав OBOZREVATEL, серпень в Україні буде спекотним із мінімальною кількістю опадів у першій половині місяця.