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Грози з градом: синоптик попередила про негоду в Україні

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У четвер, 30 травня, в західних областях України, в північній частині й Вінницькій області очікуються дощі та грози, можливі локальні шквали і град.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, цей фронт пов'язаний із далеким північним циклоном.

У східних областях, південній частині та більшості центральних областей утримається сонячна й спекотна погода.

Грози з градом: синоптик попередила про негоду в Україні
Ілюстрація

Ілюстрація

24 канал

Температура повітря 30 травня протягом дня досягне +25... +32 градусів. На заході похолодає до +17... +23 градусів.

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Синоптики дали дощовий прогноз на червень в Україні

У Києві 30 травня дощ і гроза більш імовірні в другій половині дня, максимальна температура повітря становитиме +27 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в останніх числах травня розпочнеться справжня літня спека з температурою до +30 і грозами, а ось із червня буде похолодання.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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