Грози вдарять із заходу: синоптики уточнили прогноз погоди на середу в Україні

Кирило Лютий Суспільство 21:32, 28.07.2020 Оновлено: 21:46, 28.07.2020

У середу, 29 липня, в західних регіонах України очікуються дощі з грозами, на решті території буде сухо і сонячно.

Як йдеться на сайті Українського гідрометцентру, крім західних областей, опади пройдуть також у Житомирській і Вінницькій областях.

Температура повітря в цих районах прогріється від 26 до 31 градусів. В інших областях буде спекотніше: від +29 до +34.

У Києві в середу сухо і сонячно, від +32 до +34 градусів.

Прогноз погоди в Україні на середу 29 липня

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, серпень 2020 року в Україні буде спекотним із мінімальною кількістю опадів у першій половині місяця.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Путін програв, і в РФ зносить кришку, народ у нас нерозсудливий, – російський опозиціонер

У Росії на параді ВМФ виставили труну з останками адмірала. Фото

Прах загиблого на Донбасі медика ЗСУ розвіяли над Дніпром в Україні та Білорусі. Фото

У Києві злодії обчистили квартири "слуги народу" і прокурора

Кучма припинив роботу в ТКГ щодо Донбасу