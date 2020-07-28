Грози вдарять із заходу: синоптики уточнили прогноз погоди на середу в Україні

У середу, 29 липня, в західних регіонах України очікуються дощі з грозами, на решті території буде сухо і сонячно.

Як йдеться на сайті Українського гідрометцентру, крім західних областей, опади пройдуть також у Житомирській і Вінницькій областях.

Температура повітря в цих районах прогріється від 26 до 31 градусів. В інших областях буде спекотніше: від +29 до +34.

У Києві в середу сухо і сонячно, від +32 до +34 градусів.

Прогноз погоди в Україні на середу 29 липня

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, серпень 2020 року в Україні буде спекотним із мінімальною кількістю опадів у першій половині місяця.