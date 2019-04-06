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Грози та +20: з'явився точний прогноз погоди в Україні на початок тижня

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В Україні на початку нового тижня (з 8 квітня) прогнозують теплу, але дощову погоду, на зміну якій прийдуть грози.

Так, згідно з даними Укргідрометцентру, в неділю, 7 квітня, на захід країни прийдуть дощі. У решті регіонів буде сухо, температура повітря вдень у середньому від +15 до +17 градусів.

Більш детально про погоду на Благовіщення Пресвятої Богородиці читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Грози та +20: з'явився точний прогноз погоди в Україні на початок тижня
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У понеділок, 8 квітня, дощі прогнозують у північних областях (Чернігівській та Сумській).

Середня денна температура дещо підвищиться – від +17 до +18 (у Закарпатській області до +23). Вночі буде від +6 до +8 градусів.

Грози та +20: з'явився точний прогноз погоди в Україні на початок тижня

У вівторок, 9 квітня, дощі накриють ще й Київську, Житомирську області, а також захід країни.

Температура повітря в середньому буде триматися на рівні попереднього дня, проте на заході вдень похолоднішає на 1-2 градуси.

Грози та +20: з'явився точний прогноз погоди в Україні на початок тижня
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У середу, 10 квітня, опади – дощ із грозою – очікуються на всій території України. У західних областях похолоднішає ще трохи – температура вдень складе від +13 до +17 (на Закарпатті до +19), вночі від +3 до +7 градусів.

У центрі та східних областях синоптики прогнозують від +15 до +18 вдень і від +4 до +9 градусів вночі. На півдні повітря прогріється трохи більше – днем до +19, вночі до +10 градусів.

Грози та +20: з'явився точний прогноз погоди в Україні на початок тижня
Грози та +20: з'явився точний прогноз погоди в Україні на початок тижня

Грози та +20: з'явився точний прогноз погоди в Україні на початок тижня

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Як писав OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році весна не буде холоднішою за норму і незабаром у країні знову підвищиться температура.

Перед Великоднем, згідно з даними народного синоптика Леоніда Горбаня, в Україну прийде літня погода.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
погодаУкргідрометцентр
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