Грози, шквали і град: в Україні оголосили штормове попередження

У неділю, 9 червня, більшу частину території України накриють грози, які будуть супроводжуватися градом і сильним вітром.

Штормове попередження зробили в Укргідрометцентрі. Там відзначили, що град очікується на Правобережжі, шквали та пориви вітру там сягатимуть 15-20 м/с.

Синоптики також уточнили прогноз на 9 червня за регіонами. Так, на заході пройдуть сильні дощі з грозами, вдень повітря прогріється до 25 градусів. На сході температура вдень – 28-30 градусів. У центральних областях вдень очікується 25-30 градусів тепла.

Гроза "Волинь Online"

У північній частині країни також пройдуть дощі з грозами, температура вдень – 25-30 градусів вище нуля. На півдні – також дощі з грозами. Температура вдень дійде до 30. Суха погода в цей день буде тільки в Донецькій, Луганській і Запорізькій областях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань попередив, що погода в Україні протягом перших місяців літа буде спекотною і доволі дощовою. "Піки" температур очікуються 12-16 червня і 22-31 липня.

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