Грози, шквали і град: синоптики попередили про наближення бурі в Україні

В Україні 24 травня буде хмарно з дощами, температура повітря не підніметься вище +26. Синоптики попереджають, що на окремі регіони насувається справжня буря.

Так, вночі у західній частині і в північних областях, вдень по всій території очікуються короткочасні дощі, місцями грози, у західних, Житомирській та Вінницькій областях — місцями град, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південний (у західній частині — північно-західний), 5-10 м/с, під час гроз окремі пориви і шквали 15-20 м/с.

Буря в Україні Gismeteo

Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; у західних областях вночі 7-12°, вдень 17-22°.

У Києві 24 травня вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер змінних напрямків, 5-8 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території України до кінця тижня повсюдно прогнозуються короткочасні дощі та грози. 26 травня на Лівобережжі та Прикарпатті, 27 травня у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях очікуються зливи.

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