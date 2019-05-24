ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Грози, шквали і град: синоптики попередили про наближення бурі в Україні

65тЧитати матеріал російською

В Україні 24 травня буде хмарно з дощами, температура повітря не підніметься вище +26. Синоптики попереджають, що на окремі регіони насувається справжня буря.

Так, вночі у західній частині і в північних областях, вдень по всій території очікуються короткочасні дощі, місцями грози, у західних, Житомирській та Вінницькій областях — місцями град, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південний (у західній частині — північно-західний), 5-10 м/с, під час гроз окремі пориви і шквали 15-20 м/с.

Новини
Заллє дощами: синоптики пообіцяли погіршення погоди в Україні

Буря в Україні

Буря в Україні

Gismeteo

Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; у західних областях вночі 7-12°, вдень 17-22°.

Грози, шквали і град: синоптики попередили про наближення бурі в Україні

У Києві 24 травня вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер змінних напрямків, 5-8 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території України до кінця тижня повсюдно прогнозуються короткочасні дощі та грози. 26 травня на Лівобережжі та Прикарпатті, 27 травня у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях очікуються зливи.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
22
1
Смішно
10
Цікаво
6
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки