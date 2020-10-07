Грози повернуться: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні на четвер

У четвер, 8 жовтня, в Україні очікується похолодання і дощі з грозами в низці регіонів.

Як сказано в прогнозі погоди Українського гідрометцентру, грози очікуються в західних, центральних, Чернігівській та Одеській областях.

Температура повітря водночас коливатиметься на рівні 14-19 градусів на заході і від 18 до 24 градусів – в інших регіонах.

У Києві в четвер також очікуються дощі, 18-20 градусів вище нуля.

Також у Київській міській державній адміністрації зазначили, що вранці 8 жовтня очікується туман, видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів (перший, жовтий рівень небезпеки). Водіям рекомендували знизити швидкість руху й використовувати протитуманні фари з ближнім світлом.

Як писав OBOZREVATEL, у жовтні в Україні буде справжня осіння погода з усіма своїми примхами. Українців чекають як теплі сонячні дні, так і похмурі – з дощами й холодними вітрами.