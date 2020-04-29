Грози посиляться: з'явився свіжий прогноз щодо України
У четвер, 30 квітня, в Україні буде тепла погода, проте більшу частину країни накриють грози.
Про це свідчить прогноз, який з'явився на сайті Укргідрометцентру.
Сухо буде тільки в центрі і на сході країни.
Максимальна температура очікується на Луганщині – там буде +23.
На заході країни похолодає до +17.
Вітер по всій території країни буде південно-західний 5-10 м/с.
На заході України похолодає– стовпчики термометрів покажуть +17. Регіон накриють дощі і грози.
Аналогічна погода очікується у Вінницькій і Житомирській області. На Київщині прогнозують +22 і дощ із грозою.
На півдні буде прохолодно – температура повітря на Одещині опуститися до +15. Області на півдні також не залишать дощі.
У центрі країни буде +22. Суха погода очікується тільки в Полтавській області.
На півночі прогнозують грози та 22 градуси тепла.
Схід порадує тепла та сонячна погода без опадів. Найтепліше на Луганщині – до +23.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.