Грози охоплять південь та схід: як зміниться погода в Україні 1 липня

Кирило Лютий Суспільство 21:02, 30.06.2020 Оновлено: 21:15, 30.06.2020

У середу, 1 липня, дощі з грозами пройдуть лише в східних і південних областях України, в решті регіонів буде сухо і сонячно.

За даними Укргідрометцентру, опадів варто очікувати жителям Криму, Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Донецької та Луганської областей.

Водночас на температурі повітря грози позначитися не повинні. На південному сході синоптики прогнозують від 26 до 33 градусів тепла. У решті регіонів плюсові температури покажуть від +25 до +29.

У Києві 1 липня буде сухо, від 26 до 28 градусів тепла.

Погода від Укргідрометцентру на середу, 1 липня

Як повідомляв OBOZREVATEL, липень-серпень в Україні обіцяють бути дуже теплими і навіть спекотними. Однак високі температури перериватимуться хвилями холоду.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Турчинов очолив штаб "Європейської солідарності"

BMW змінив логотип на підтримку ЛГБТ. Фото

Вибух будинку в Києві: постраждалі заявили, що їх не пускають у подаровані Зеленським квартири

Вода в Крим – найбільша зрада, яку може дозволити влада, – Балух

У Луцьку жінка з COVID-19 померла після пологів: без матері залишилося 5 дітей