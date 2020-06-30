В Україні 1 липня погода буде сухою і сонячною, але на сході і півдні будуть грози. Фото - myslo.ru. myslo.ru

У середу, 1 липня, дощі з грозами пройдуть лише в східних і південних областях України, в решті регіонів буде сухо і сонячно.

За даними Укргідрометцентру, опадів варто очікувати жителям Криму, Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Донецької та Луганської областей.

Водночас на температурі повітря грози позначитися не повинні. На південному сході синоптики прогнозують від 26 до 33 градусів тепла. У решті регіонів плюсові температури покажуть від +25 до +29.

У Києві 1 липня буде сухо, від 26 до 28 градусів тепла.

Погода від Укргідрометцентру на середу, 1 липня

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