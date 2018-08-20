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Грози й сонце: синоптик уточнила прогноз погоди в Україні на найближчі дні

7.9тЧитати новину російською

В Україні 21 серпня очікуються короткочасні дощі з грозами в деяких областях.

"21 серпня дощі з грозами пройдуть місцями на Заході і Півночі України. Волинь і Рівненщина - вдень серед сухої погоди. Температура повітря - +24-29 градусів", - розповіла синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Вона уточнила, що на Півдні, Сході та практично у всіх центральних областях буде сонячна погода. Температура повітря - +28-33 градуси.

"У Києві завтра - асфальтні низини, обережно - очікується місцями дощ із грозою. Вдень близько 28 градусів", - додала синоптик.

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За її словами, 22 серпня очікується короткочасне похолодання. До Дня Прапора та Дня Незалежності України очікується комфортна температура, без сильної спеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Діденко розповіла про погоду, яка очікується на День Незалежності.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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Викторна Татьяна
Викторна Татьяна
У когo гипертoния - срочнo чиcтитe соcyды! Это нaвсeгда сбивает дaвлeние дo 120/80 зa 1 курс http://likar.forumsua.com
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