Грози й шквали: де в Україні зітхнуть з полегшенням від пекельної спеки

Жителі деяких регіонів України зможуть зітхнути з полегшенням після нестерпної спеки, яка терзає країну всю першу половину червня.

За даними Укргідрометцентру, в західній частині 16 червня очікуються грози і шквали, які принесуть свіже повітря.

гроза Волинь Online

На карті метеорологічних попереджень зазначено, що на Заході будуть потенційно небезпечні погодні умови. Короткочасні дощі з грозами і навіть град очікуються 17 і 18 червня.

Пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів у секунду. Крім того, опади можливі у східній частині України. На решті території країни очікується сонце і до +32 градусів у тіні.

В Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили українців, що до кінця вихідних, 16 і 17 червня, переважатиме пожежна небезпека.

"За прогнозами Укргідрометцентру, 16-17 червня по всій території України переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", – попередили в відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики прогнозують ще як мінімум тиждень спеки в Україні. Після свята Трійці, з 17 по 23 червня, збережеться переважно суха і сонячна погода.

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