Грози і спека: синоптики уточнили прогноз погоди на вівторок в Україні

У вівторок, 21 липня, в західних і північних регіонах України очікуються дощі з грозами, а в інших областях буде сухо і жарко.

Як сказано в прогнозі Українського гідрометцентру, у вівторок грози охоплять весь захід України, а також Вінницьку, Житомирську та Чернігівську області. Температура повітря в цих областях прогріється від 24 до 28 градусів.

У решті регіонів буде сухо і жарко, опади малоймовірні. Стовпчик термометра покаже від +26 до +32. Найвищі температури, традиційно, будуть зафіксовані на півдні.

У Києві 21 липня буде хмарно, проте дощів не очікується. Тепло збережеться – від 26 до 28 градусів.

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 21 липня

Як писав OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, серпень в Україні буде спекотним з мінімальною кількістю опадів в першій половині місяця.