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Грози і +37: синоптик дала прогноз погоди на вихідні

42.5тЧитати новину російською

Упродовж вихідних, 18-19 серпня, в деяких областях України пройдуть грозові дощі, а на решті території буде спекотно.

Про це в ефірі Еспресо.TV розповіла синоптик Наталя Діденко, зазначивши, що в цю суботу та неділю у західних областях пройдуть короткочасні грозові дощі, температура повітря буде в межах +23... +27 градусів.

Також у північних областях збережеться висока ймовірність локальних дощів із грозами, очікується +25... +29 градусів.

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Водночас у південних, східних і центральних регіонах збережеться суха спекотна погода, повітря прогріється до +35 градусів, а на півдні, можливо, і до +37, але вже в неділю спека в цих областях трохи спаде.

У Києві впродовж 18-19 серпня короткочасні дощі чергуватимуться з сухою погодою, температура складе +27... +28 градусів.

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Нагадаємо, раніше Діденко спрогнозувала, що до кінця тижня у столиці щодня будуть опади, а температура повітря знизиться на кілька градусів.

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Теми
Погода в ОдесіПогода в КиєвіПогода в ЗапоріжжіПогода в ХарковіПогода у ЛьвовіПогода в ДонецькуПогода в КарпатахПрогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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