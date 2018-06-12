Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження

У середу, 13 червня, у більшості областей України оголошено штормове попередження.

Як попереджає прес-служба ДСНС, у західних, північних і центральних областях країни очікуються грози, місцями град і шквали до 15-20 м/с. У Києві та Київській області 13 червня також очікується гроза.

Згідно з даними Укргідрометцентру, опади очікуються в Закарпатській, Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Температура повітря на заході та в центрі України прогріється від 22 до 27 градусів тепла, на сході - від +22 до +31, а на півдні - від +28 до +32.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Україні випав величезний град, який приніс страшні наслідки для багатьох громадян.