Грози, град та шквали: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

В Україні у вівторок, 12 червня, збережеться тепла погода, проте місцями очікуються грози, град і шквали.

Погоду більшості областей, крім півдня та південного сходу, визначатимуть атмосферні фронти, що переміщаються із Західної Європи, повідомляє Укргідрометцентр.

Очікуються короткочасні дощі, грози, вдень на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі, подекуди град; у південній частині, Дніпропетровській, Донецькій і Луганській областях без опадів. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с, вдень при грозах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°, на сході місцями 6-11°; вдень 23-29°, у Сумській області 19-23°.

У Києві - короткочасний дощ, гроза. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні 2018 року середня місячна температура повітря становитиме +18 +22, що на 1-1,5 градуса вище середніх багаторічних значень.