Грози, град та шквали: на Україну насувається справжня буря

Погода в Україні у четвер, 6 червня, різко погіршиться. Уже оголошено штормове попередження.

У більшості областей очікуються місцями грози, а у центральних і західних областях – град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий), повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря в Україні у четвер складе +25 +30 градусів, на сході та півдні місцями до +32 градусів, на заході +23 +27 градусів.

Буря в Україні Ілюстрація

У Києві 6 червня короткочасні дощі чергуватимуться із сонцем. Максимальна температура повітря досягне +27 +28 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня 2019 року православні християни відзначають Вознесіння Господнє. Якщо у цей день прийшла спека, значить можна купатися у будь-яких водоймах і не боятися застуди. А ось холод і дощ означають, що урожай буде поганим, домашя худоба захворіє. Більш того, така погода віщувала дощі протягом шести тижнів.

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