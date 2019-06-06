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Грози, град та шквали: на Україну насувається справжня буря

6.5тЧитати матеріал російською

Погода в Україні у четвер, 6 червня, різко погіршиться. Уже оголошено штормове попередження.

У більшості областей очікуються місцями грози, а у центральних і західних областях – град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий), повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря в Україні у четвер складе +25 +30 градусів, на сході та півдні місцями до +32 градусів, на заході +23 +27 градусів.

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Буря в Україні

Буря в Україні

Ілюстрація

У Києві 6 червня короткочасні дощі чергуватимуться із сонцем. Максимальна температура повітря досягне +27 +28 градусів.

Грози, град та шквали: на Україну насувається справжня буря
Грози, град та шквали: на Україну насувається справжня буря

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня 2019 року православні християни відзначають Вознесіння Господнє. Якщо у цей день прийшла спека, значить можна купатися у будь-яких водоймах і не боятися застуди. А ось холод і дощ означають, що урожай буде поганим, домашя худоба захворіє. Більш того, така погода віщувала дощі протягом шести тижнів.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Кара господня за преступления свидомых перед людьми.
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