Грози, град і шторм: в Україні погіршиться погода

У п'ятницю, 15 червня, в деяких областях України очікується ускладнення погодних умов.
У західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с, місцями град, передає прес-служба ДСНС.
Сильні дощі можливі в Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, вдень і Вінницькій та Хмельницькій областях.
Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця тижня в Україні очікуються грози зі зливами, які за кілька днів пройдуть із заходу на схід країни.
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