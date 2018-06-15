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Грози, град і шторм: в Україні погіршиться погода

1.2тЧитати новину російською

У п'ятницю, 15 червня, в деяких областях України очікується ускладнення погодних умов.

У західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с, місцями град, передає прес-служба ДСНС.

Сильні дощі можливі в Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, вдень і Вінницькій та Хмельницькій областях.

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"Ось-ось накриє": синоптик попередила про різке погіршення погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця тижня в Україні очікуються грози зі зливами, які за кілька днів пройдуть із заходу на схід країни.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "Обозреватель".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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