Грози, град, але спека до +34: синоптик уточнила прогноз погоди в Україні

У неділю, 9 червня, в Україні очікуються сильні зливи з градом, але при цьому спекотна погода збережеться.
Про це в Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко, підкресливши, що грозові дощі пройдуть на Заході, Півночі, у Вінницькій, Кіровоградській, Одеській та місцями в Черкаській областях.
"При грозах - локально - сильні зливи, шквали, град. На решті території сухо. Спека триватиме і навіть буде розкручуватися, вдень завтра +28 +33 градуси. На Заході в неділю буде свіже, +24 +27 градусів", - розповіла Діденко.
У Києві в неділю ймовірність дощу з грозою максимальна, температура повітря +28 +30 градусів.
Карта дощів на 9 червня
facebook.com/tala.didenko
Погода на 9 червня
Укргідрометцентр
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в червні і липні прогнозується аномальна спека, температура повітря буде прогріватися вище 30 градусів.
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