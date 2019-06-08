ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Грози, град, але спека до +34: синоптик уточнила прогноз погоди в Україні

968Читати матеріал російською

У неділю, 9 червня, в Україні очікуються сильні зливи з градом, але при цьому спекотна погода збережеться.

Про це в Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко, підкресливши, що грозові дощі пройдуть на Заході, Півночі, у Вінницькій, Кіровоградській, Одеській та місцями в Черкаській областях.

"При грозах - локально - сильні зливи, шквали, град. На решті території сухо. Спека триватиме і навіть буде розкручуватися, вдень завтра +28 +33 градуси. На Заході в неділю буде свіже, +24 +27 градусів", - розповіла Діденко.

Новини
До Києва йде 30-градусна спека: чого чекати від погоди

У Києві в неділю ймовірність дощу з грозою максимальна, температура повітря +28 +30 градусів.

Карта дощів на 9 червня

Карта дощів на 9 червня

facebook.com/tala.didenko

Погода на 9 червня

Погода на 9 червня

Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в червні і липні прогнозується аномальна спека, температура повітря буде прогріватися вище 30 градусів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel