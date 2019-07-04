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Грози, дощі та шквали: синоптики уточнили прогноз щодо бурі в Україні

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У четвер, 4 липня, в Україні місцями очікуються дощі, грози і шквали 15-20 м/с (зокрема, у південній частині).

"4 липня мінлива хмарність. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів 15-20°, вдень 19-24°, на півдні та сході країни 25- 30°", – повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві 4 липня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.

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Буря в Україні

Буря в Україні

АиФ-Україна

По області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 19-24°.

Грози, дощі та шквали: синоптики уточнили прогноз щодо бурі в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаня, нетипова спека протримається в Україні до 10 серпня у північних регіонах країни, а на півдні – до 15 серпня.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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