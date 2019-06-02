Грози, дощі і +33: синоптики уточнили прогноз по Україні

У неділю, 2 червня, в Україні дощитиме, місцями очікуються грози. Спека поки також нікуди не подінеться.

Зокрема, у центральних областях і на Прикарпатті місцями прогнозуються короткочасні дощі, грози; на решті території – без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура у західних областях вночі 9-14°, вдень 21-26°; на решті території вночі 13-18°, на півдні до 21°, вдень 25-30°, на півдні та сході до 33°.

Погода в Україні

У Києві – місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.

Температура води в Чорному і Азовському морях 20-24°; у Дніпрі біля Києва 21°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, як спрогнозував народний синоптик Леонід Горбань, погода в Україні протягом перших місяців літа буде спекотною і досить дощовою. "Піки" температур очікуються 12-16 червня і 22-31 липня.

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