ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Грози, дощі і +33: синоптики уточнили прогноз по Україні

1.3тЧитати матеріал російською

У неділю, 2 червня, в Україні дощитиме, місцями очікуються грози. Спека поки також нікуди не подінеться.

Зокрема, у центральних областях і на Прикарпатті місцями прогнозуються короткочасні дощі, грози; на решті території – без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура у західних областях вночі 9-14°, вдень 21-26°; на решті території вночі 13-18°, на півдні до 21°, вдень 25-30°, на півдні та сході до 33°.

Новини
Літо принесе дощі та грози: з'явився прогноз погоди в Україні на початок червня

Погода в Україні

Погода в Україні

У Києві – місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.

Температура води в Чорному і Азовському морях 20-24°; у Дніпрі біля Києва 21°.

Грози, дощі і +33: синоптики уточнили прогноз по Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, як спрогнозував народний синоптик Леонід Горбань, погода в Україні протягом перших місяців літа буде спекотною і досить дощовою. "Піки" температур очікуються 12-16 червня і 22-31 липня.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки