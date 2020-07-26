Грози дісталися до південного сходу: синоптики уточнили прогноз погоди на понеділок

У понеділок, 27 липня, на більшості території України очікуються дощі з грозами.

Відповідний прогноз погоди з'явився на сайті Укргідрометцентру. Дощитиме переважно на заході, та південному сході України. На решті території опадів не очікується.

Температура повітря на заході вдень очікується +23...+27 градусів, вночі опуститься до +14...+17 градусів за Цельсієм. Вітер північно західний, 5-10 м/с. У північних регіонах повітря прогріється до +27...+32 градусів вдень і +15...+19 вночі; у центральних областях – вдень очікується +29...+31, а вночі +16...+18 градусів.

Східні регіони, попри дощі, прогріються до +29...+31 вдень і +16...+18 вночі, на півдні України температура очікується +26...+32 вдень та +20...+21 вночі. Вітер схдний, 5-10 м/с.

27 липня частину території Країни накриють дощі. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Наталя Діденко на понеділок, 27 липня, також спрогнозувала спекотну дощову погоду з грозами у західних областях і подекуди в південній частині України.