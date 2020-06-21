Грозами накриє всю Україну: синоптики уточнили прогноз погоди

У понеділок, 22 червня, у всіх областях України очікуються дощі з грозами.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. У прогнозі погоди відзначається, що сухих областей не залишиться, проте сильнішими опади будуть у західних регіонах.

При цьому тепло збережеться: у всіх областях синоптики прогнозують від 24 до 29 градусів тепла.

У Києві в понеділок також пройдуть грози, очікується +27 +29 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 22 червня, від Укргідрометцентру

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Українського гідрометцентру розповів, що грози і смерчі стануть звичним і регулярним явищем цього літа в Україні.