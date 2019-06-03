Гроза, зливи, град: синоптик розповіла, де найтепліша вода в Україні

В Україні погода продовжує дарувати неприємні сюрпризи. У вівторок, 4 червня, в більшості областей України пройдуть короткочасні грозові дощі, місцями можливі сильні зливи, шквали пі час грозі, град.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко у Facebook, в Криму значні опади малоймовірні.

"Травень став червнем і тому в погоді особливо нічого не змінилося. Дощі та грози, спека, метелики й комарі. Локально сильні зливи або сонце", — написала вона.

Пляжний сезон відкрито

Згідно з прогнозом, температура повітря буде знову високою: протягом дня +25... +30 градусів, на півдні та сході — до +32 градусів, у західних областях +22... +27 градусів.

У Києві у вівторок очікується дощ і гроза, максимальна температура повітря +27... +29 градусів, під час дощу зниження до +24... +26 градусів.

Facebook Наталка Діденко

"Температура води в Дніпрі біля Києва становить 20-21 градус, в озерах, ставках і канавах, звичайно, вище, а кому цікаво поплавати далі — до вашої уваги карта температури води в морях. Між іншим, на нашому чорноморському узбережжі, в Ялті, Одесі, наприклад, 20-22 градусів, а ось на Азовському морі вода традиційно тепліша, зараз у районі Генічеська, Бердянська 24-26 градусів! Тримайтеся берега, не запливайте далеко", — попередила Діденко.

Facebook Наталка Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Укргідрометцентру, на початку тижня під впливом атмосферного фронту вночі в східних і південних областях, удень в Україні, крім північних, Волинської та Рівненської областей, місцями пройдуть короткочасні дощі, грози, в окремих районах півдня і сходу град і шквали 15-20 м/с.

Народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що погода в Україні протягом перших місяців літа буде спекотною і досить дощовою. "Піки" температур очікуються 12-16 червня і 22-31 липня.

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